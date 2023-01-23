『WTAPS LXLXW / LS / COTTON ロンT 2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 06時 24分に出品され03月29日 06時 24分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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WTAPS

LXLXW / LS / COTTON



22AW



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◆ブランド WTAPS



◆カラー ブラック系



◆サイズ ②



肩幅57

身幅61

袖丈59

着丈73



◆コンディション



used品ですが目立つようなダメージはありません◎



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☆ 素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。



☆ 発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦ください。



☆ ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ WTAPS

LXLXW

/

LS

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COTTON

ロンT

2