『FILA GOLF フィラゴルフ ダウン ロング コート ブラック 3L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 00時 58分に出品され03月26日 00時 58分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【タグ付き未使用】FILAGOLF FILA GOLF

フィラゴルフ フィラ ゴルフ

ダウンコート ロングコート

です。



◯お色はブラック



◯サイズ

タグ表記: 3L ( 2XL 相当)

着丈 約92cm

身幅 約59cm

肩幅 約41cm

袖丈 約65cm（素人採寸）



◯表地・裏地：ポリエステル100％

中わた：ダウン80％、フェザー20％



◯フード取り外し不可

◯フロントファスナーはダブルジップなので上からでも下からでも開閉可能



◯袖口内側8cm程はボアが付いてるので折り返しても可愛いです

◯ポケット内側はフリース仕様



◯ウエスト部分にはドローコード付きでシルエットのアレンジが可能です。

◯袖には光に反射し夜間の視認性を向上するリフレクター付き



小さく畳んで圧縮して発送します。よろしくお願いします。



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ルコックゴルフ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: フィラゴルフ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ FILA

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