『ヘリノックス タクティカルコットコットレッグセット、テーブルサイドストレージ L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 03時 49分に出品され03月28日 03時 49分に終了予定です。即決価格は30,600円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コヨーテコットとレッグは室内で4,5回組み立てしただけなので、比較的綺麗だと思います。



ストレージLはコットとレッグを保管していただけので美品だと思います

総額定価だと9万くらいですこの機会にどうでしょうか発送はストレージに入れて送ります。



よろしくお願いいたします



あくまで中古品となりますので、画像をよくご確認いただき、ご理解のある方で品物がわかる方よろしくお願いします



交渉などその他ご相談ください



早期終了の可能性があります 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヘリノックス

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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タクティカルコットコットレッグセット、テーブルサイドストレージ

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