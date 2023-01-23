『常田着用 新品 adidas Originals M/Sサイズ ベロア ジャージ【お歳暮】』はヤフオクでから04月29日 16時 32分に出品され04月29日 16時 32分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品説明 商品をご覧頂き誠にありがとうございます。



以下、商品説明となります。



メーカー：adidas Originals

アディダス オリジナルス



商品名：ベロア トラックスーツ



状態：新品未使用、タグ付き



サイズ：メンズ トップスM パンツS

チェスト 93〜96cm

ウエスト 75〜78cm



商品詳細

・両サイドにジップ付きポケット

・刺繍のロゴ

・ウエスト調節可能なドローコード付き



ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい。



A00453



ベロア ベルベット セットアップ ジャージ フリース

スウェット スエット ジム トレーニング 普段使い

トラックジャケット トラックトップ トラックパンツ

ブラック 黒 ゴールド 金 完売品 レア 人気 定番 常田着用 常田大希 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 常田着用

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adidas

Originals

M/Sサイズ

ベロア

ジャージ