『新品同様 ルイヴィトン テイクオフ メッセンジャー メンズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 39分に出品され03月25日 06時 39分に終了予定です。即決価格は103,350円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOUIS VUITTON（ルイヴィトン）



テイクオフ メッセンジャー



カラー ノアール （ブラック）



付属品 保存袋・箱・リボン

ご希望であれば、購入時の明細書

(個人情報の欄は切り取り・黒塗りさせていただきます。



現在の定価 ¥419100



2022/04/04 神戸旧居留地の正規店で購入しました。



主人にプレゼントとして購入しましたが、気に入らなかった様で１回数時間の使用です。その後保管しておりました。

新品同様の美品となっております。



クローゼット内に吊して保管していた為ショルダー付け根の金具部分少し剥がれがございます。写真でご確認ください。

その他、記載する様な傷や汚れはございませんが、自宅保管ですので保管時の型崩れ等多少あ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品同様 ルイヴィトン テイクオフ メッセンジャー メンズ