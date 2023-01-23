『ZOOM AC-3 Acoustic Creator 超美品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 15時 29分に出品され04月12日 15時 29分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AC-3AcousticCreator

ZOOM

#ZOOM

#AC-3



昨年の9月頃に新品で購入し、非喫煙の部屋でDTM用で使ってました。その為、主観ですが殆ど傷は見当たらない、かなり美品の状態です。パッケージ、説明書、保証書も綺麗に残ってます。NC/NRでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ズーム