『tk ダブルサテンオーバートレンチコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 09分に出品され03月31日 01時 09分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 撮影のために着用

普段使いはしていなかったので綺麗ではありますが

usedになりますので気にならない方お願い致します。

なかなか無いデザイン

めちゃくちゃかわいい発色

そしてもう完売して復刻もないものですが

金欠により泣く泣く出品します。



メンズだけでなく

女性が着用してもぜんぜんありなデザインです。



以下

公式ショップより



【素材】

マットで上品な表面感のダブルサテン素材を使用。

中肉でハリと反発感がありつつも程よい落ち感を兼ね備えているのが特徴。

ポリエステル生地ならではの静電気問題を解消する為にダブルサテンシリーズは「放電テープ」という資材を使用し静電気を逃がす仕様にしています。

tk.TAKEO KIKUCHIのこの春イチオシ素材です。



【デザイン】

オーバーサイズのトレンチコート。ゆったりとリラックス感のあるデザインです。

衿を立てる事でいままでのトレンチとは一味違う雰囲気を楽しめます。

袖口のベルトを締めて袖口を細めにすると袖のボリューム感とのバランスが良く、野暮ったくならないクリーンなイメージに。



※ポケット数：横×2、内側×1

※総裏仕立て

●製品寸法:

88(FREE):着丈115cm B130cm 裄丈88cm

備考:重量:約925g(サンプル重量)



タケオキクチ

tk.

takeo kikuchi

スプリングコート

ロングコート

ケープコート

ポンチョコート

完売品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ティーケータケオキクチ カラー: ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ tk

ダブルサテンオーバートレンチコート