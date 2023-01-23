『BALLY mens黒ショルダーバッグ 白ストライプ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 23時 34分に出品され03月21日 23時 34分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

シンプルで洗練されたデザインのショルダーバッグ。黒を基調とし、白のストライプがアクセントになっています。



【素材】

耐久性のある合成皮革を使用しており、日常使いに最適です。雨や汚れにも強い素材です。



【機能性】

調整可能なショルダーストラップにより、快適なフィット感を提供。必要な小物を収納するのに十分なスペースがあります。



- 色: 黒

- ストライプ: 白のストライプ

- 素材: 合成皮革

- ストラップ: 調整可能なショルダーストラップ



2年ほど前に、新宿伊勢丹にて定価約100000万、数回使用のみの超美品です。

付属の巾着あります。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BALLY

mens黒ショルダーバッグ



白ストライプ