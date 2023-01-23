『サラブレッドコレクション ミニマスコット7 ナムコ限定 全7種 コンプリート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 19分に出品され03月07日 08時 19分に終了予定です。即決価格は10,023円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【新品タグ付き】



ナムコ限定

サラブレッドコレクション

ミニマスコット7



○ ウシュバテソーロ

○ タイトルホルダー

○ レモンポップ

○ ソングライン

○ ジャックドール

○ スターズオンアース

○ イクイノックス

全7種



水濡れ防止をして発送いたします。



23時までにご購入の場合、即日発送可能です♪



即購入、大歓迎です♪

よろしくお願い致します。



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namco 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>キャラクターグッズ>>>その他 商品の状態: 新品、未使用