『佐伯イッテツ チェキ風カード【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 13時 16分に出品され04月12日 13時 16分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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レア 3 ノーマル 19



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600円/枚 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>キャラクターグッズ>>>その他 商品の状態: 新品、未使用