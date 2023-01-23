『森野帆布 2way トートバッグ ビジネスバッグ 防水 カーキ ショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 11時 25分に出品され03月11日 11時 25分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最強の帆布を国内の職人が手作業で仕上げる。

森野帆布の2WAYトートバッグ、SF-196Pです。

森野帆布は海上自衛隊で採用されている「防水、防寒、防汚」に優れた日本国内で生産されている最も丈夫な帆布です。

レザーの様な質感で光沢がある素材は、存在感抜群！

特殊な素材のため、縫製も熟練した日本の職人がひとつひとつ手作業で仕上げています。

洗練されたデザインと使い勝手も考えてつくられた純国産のバッグです。



・A4サイズ対応

・両サイドに外ポケットが２つ。

・内ポケットは片側３ヶ所の計6ヶ所。

・取外し可能なショルダーストラップ付き。



サイズ：高さ31cm、横幅44cm、奥行き11cm

素材：森野艦船帆布4号、ナイロン(裏地)

メーカー型番:SF-0196P



カラー...グリーン

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: モリノハンプ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 森野帆布

2way

トートバッグ

ビジネスバッグ

防水

カーキ

ショルダーバッグ