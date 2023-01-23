『キャピタル KAPITAL bag【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 23時 10分に出品され04月21日 23時 10分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10年ほど前に店舗で購入し、一度だけ使用しその後自宅にて保管していました。

持ち手が革で縁取りしてあり、底は帆布のような硬い生地でしっかり補強しています。底には鋲が付いています。

大きめバッグでかなりの容量があります。

肩掛けも出来ます。



横幅 約50センチ

高さ 約30センチ（持ち手含まず）

（持ち手込みで約50センチ）

底マチ 約30センチ



自宅保管であった事をあらかじめご理解ください。軽く折りたたんで発送します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ キャピタル KAPITAL

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