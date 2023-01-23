『美品✨プラダ ナイロン ショルダーバッグ 三角プレート サコッシュ 斜め掛け【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 03時 21分に出品され04月17日 03時 21分に終了予定です。即決価格は11,310円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

プラダ prada カナパ カーフレザー レザー ブラック トート 肩掛け 手提げ





○サイズ

縦 : 31cm

横 : 34cm

マチ :5cm



着画はお断りいたします。

素人採寸である点ご了承くださいませ。



○状態 外側:B 内側:AB

生地に若干の使用感ございますが問題なく使用いただけます。



SS 新品タグ付き

S 未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。

A 若干の使用感があるものの、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態です。

B 特有のUSED感が見受けられますが、目立つダメージや汚れは見受けられなくあらゆるシーンで問題なくご使用頂けます。

C ダメージや使用感が感じられる状態になっておりますが、普段着用していただく分には問題ないかと思われます。

D 状態が悪く使用感の強いお品となっております。

E ジャンク品or難あり品です。そのままご使用頂くものは難しくなっております。



○色

ブラック



○入手元

ブランド真贋鑑定済みショップ



○配送

できる限りお安くお買い求め頂くために簡易放送にて発送いたします。



仕事の都合上お待たせする可能性があるため、念のため長く発送猶予期間を取らせていただいていますが、基本的には48時間以内に発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨プラダ ナイロン ショルダーバッグ 三角プレート サコッシュ 斜め掛け