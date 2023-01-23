『4804【美品】iGPSPORT BSC300 各種センサーセット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 10時 37分に出品され03月10日 10時 37分に終了予定です。即決価格は11,800円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ----------

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4804【美品】iGPSPORT BSC300 各種センサーセット



【商品状態】

特段使用感のない美品になります。

動作確認済みです。

充電用のUSBケーブルと心拍計のベルトがないくらいでしょうか？

ケイデンスセンサー、スピードセンサー、心拍計も付属します。

付属品は写真にてご確認ください。



※写真に写っているものがすべてになります。



【発送方法】

送料込み 佐川急便での発送となります。

匿名配送出来ません。

沖縄、離島は原則発送不可です。+4000円ほどかかります。



O004804

126-034449-001 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ 4804【美品】iGPSPORT

BSC300

各種センサーセット