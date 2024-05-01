『EQUINOX / Poncho Shelter ポンチョシェルター - Red【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 11時 43分に出品され03月28日 11時 43分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★リピーター割、複数点購入割致します。購入前にコメントください。



EQUINOX エキノックス / Poncho & Shelter ポンチョシェルター



カラー：Red



重量：約350g

寸法：縦幅147cm × 横幅228cm (5×8)

waterproof 1.9oz urethane coated ripstop nylon、米国製



★ 同型（ウルトラライト）のシルナイロン素材ではなく、ウレタンコーティング（70D）での特注品です。EQUINOX Ultralite Poncho Shelter ではりません。



個人的な繋がりからREDのポンチョシェルターが実現できました。ウルトラライト素材のREDは生地調達の問題で再販予定はないようですが、やはりEQUINOX の赤色は映えます。

やや重くはなりますが、強度は明らかに増すのでタープ用途の有用性が格段に上がっています。



四隅にはポンチョからシェルターに変換するためのタイダウン用のループ、両側の中央にもループを追加してもらっています。（ウルトラライトと同じ仕様）



通常のポンチョよりも大きく、カバー範囲と汎用性を高めておりコスパ抜群のポンチョタープ。雨具、タープ、いずれの役割もしっかりこなします。これだけでULに振り切ることもでき、シェルターと兼用で前室用にも、エマージェンシーにも対応できます。



倍以上するような高価なポンチョタープをガシガシ使うのは腰も引けますが、これだったら大胆に使い倒せます。実は道具としてすごく大事なことですよね。タープ＆ロープワークを楽しみ、雨風にも怯えない、常に携帯したくなるような愛着を持てる逸品です。



なかなか入荷ができません、ぜひこの機会をご利用ください。



※ 神経質の方の入札はお控え下さい。 苦情・返品なしでお願いします。

※ レート、関税、送料、手数料、希少性等を考慮して価格設定しています。

※ 出張等の都合で発送までに時間がかかる時期があります。予定がわかっている時はプロフィール欄に書いておきますので、合わせてご確認ください。



検） 山と道 ENLIGHTENED EQUIPMENT Zpacks Gossamer Gear Senchi Designs HOUDINI MLD ULA Equipment 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テント・タープ 商品の状態: 新品、未使用

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