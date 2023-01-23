『[正規品.新品未使用]ReFa ヘアドライヤー スマート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 22時 15分に出品され03月14日 22時 15分に終了予定です。即決価格は15,810円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

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【高品質なデザイン】

ReFaのヘアドライヤーは、洗練されたホワイトのデザインが特徴です。美しい外観は、どんなインテリアにもマッチします。



【機能性】

AC100Vの電圧で動作し、効率的な乾燥を実現します。高品質な素材を使用しており、耐久性にも優れています。



【ブランドの信頼性】

MTGによって設計され、信頼性の高い製品です。美容家電としての性能が期待できます。



- ブランド: ReFa

- 色: ホワイト

- 製造元: MTG

- 電圧: AC100V



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用