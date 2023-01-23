『【TIARA】バックリボンジレ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 15時 34分に出品され03月31日 15時 34分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー:ブラウン

8月下旬に¥30,800で購入。

2回ほど着用。



手洗い可。

Wボタン。

リボンは前でも結べる使用です。



実際のカラーは3枚目画像のものが近いです。

※個人差がありますのでご了承ください。



#ジレ #ベスト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ティアラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【TIARA】バックリボンジレ