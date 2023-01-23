『ミュウ ミュウ Miu Miu フラワーモチーフ トートバッグ トートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月16日 13時 15分に出品され05月16日 13時 15分に終了予定です。即決価格は28,100円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミュウ ミュウ Miu Miu フラワーモチーフ トートバッグ

ご希望であれば箱、内袋もございます。





W約30cm x H約25cm x D約14cm

ハンドルの長さ：約60cm

ストラップドロップの長さ：約25cm

ポケット開閉式：マグネット式

付属品ポーチ



数年前に購入し、1．2年ほど使用しておりました。

使用感はありますが、大きな目立った傷などはございません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ミュウミュウ

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レディース

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