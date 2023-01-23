『BOSE QUIETCOMFORT ULTRA EARBUDS【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 18時 19分に出品され04月03日 18時 19分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド BOSE

モデル QUIETCOMFORT ULTRA EARBUDS

カラー BLACK



修理に出し交換してもらったパッケージ未開封の新品です



2024年11月6日に到着した物となります



ボーズ モデル名···QuietComfort Ultra Earbuds 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ボーズ