『ノースフェイス 20FW ノベルティ ヌプシジャケット カモフラージュ XL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 00分に出品され03月26日 15時 00分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは、高品質なアウトドアウェアで知られるブランドです。このダウンジャケットは、寒い季節に最適な保温性を提供します。



【デザインと機能性】

迷彩柄のデザインが特徴的で、カジュアルなスタイルにぴったりです。フード付きで、風や寒さからしっかりと守ります。



【快適な着心地】

ダウン素材を使用しており、軽量でありながら優れた保温性を誇ります。アウトドア活動や日常使いにも適しています。



1992年、エクスペディション向けに開発し、1990年代のTHE NORTH FACEを代表するヘリテージモデルであるヌプシジャケット。当時の仕様や素材はそのままに、サイズ感を現代版にアジャストしています。環境に配慮したリサイクルダウンを中わたに使用。表地は強度がある50デニールのリップストップナイロンに撥水加工を施し、パックに干渉する肩部分はナイロン素材で補強しています。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用。アウトドアからタウンユースまで、幅広く活用できる1着です。



【サイズ】

XL

【実寸】

着丈68cm, 身幅60cm, 肩幅48cm

袖丈67cm

クリーニング済みです。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

20FW

ノベルティ

ヌプシジャケット

カモフラージュ

XL