『【美品】CANADA GOOSE ジャスパー パーカ ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 06分に出品され03月27日 05時 06分に終了予定です。即決価格は26,676円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Canada Gooseは、厳しい寒さに耐えるための高品質なダウンジャケットで知られています。特に極寒の地域での使用に適しており、耐久性と保温性に優れています。



【機能的なデザイン】

フード付きのデザインで、風や寒さからしっかりと守ります。フロントジッパーとボタンの組み合わせにより、着脱が簡単で、快適なフィット感を提供します。



【スタイリッシュな外観】

シンプルで洗練されたブラックの色合いは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすく、どんなシーンでも活躍します。



- ブランド: Canada Goose

- 色: ブラック

- デザイン: フード付き

- ポケット数: 3

- ジッパー: フロントジッパー

- タグ: CANADA GOOSE



CANADA GOOSE千駄ヶ谷店で購入した本物です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】CANADA

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