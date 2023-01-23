『【Paumelle様専用】バレンシアガ 革ジャン ライダースジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 20分に出品され03月10日 00時 20分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バレンシアガの名作と言われる、ニコラ時代のライダースジャケットです。



4年程前の大阪梅田阪急にて30万くらいで購入しました。



購入したシーズンに数回着用しましたがその後あまり着用せず、先日久しぶりに着ようと思ったらサイズが合わなくなってしまったのでどなたかにお譲り出来ればと出品させて頂きます。



【ブランド】BALENCIAGA

【サイズ】34

【状態】10回程度着用

【付属品】 専用ハンガー

【購入先】 阪急梅田店

【購入金額】30万前後





●サイズ：サイズフランス表記34

日本サイズで7〜9号



【実寸】

肩幅38.5cm

脇下身幅40cm

総丈51cm

袖丈61cm



多少の誤差はご了承下さいませm(_ _)m



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材：

表地 羊革100%

裏地 ポリエステル100%

フランス製



●状態：

数回、いずれも短時間着用でした。

汚れ、ほつれなどはありません。

ただ使用感はありますので中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。





●その他、注意事項：

自宅にてクリームで手入れし風通しと防虫保管していました。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

すり替え防止の為、返品はご遠慮頂きたいのでご購入前にご連絡頂けますよう宜しくお願い致します。





上質でシボのある肉厚なラムレザーに、

シルバーのジップがバレンシアガらしく、とても高級感のある1着です



袖口の擦れ、レザー特有の使用感はありますが、とても大切に扱っていたので、まだまだご着用頂けます。





金具部分、内側のライナー部分も良好です

(袖口の擦れがある為、傷や汚れありを選択させて頂いております)



※写真のガーメントは付属のものではないのでお付け出来ませんが、購入時のハンガーは一緒にお送りいたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【Paumelle様専用】バレンシアガ



革ジャン ライダースジャケット