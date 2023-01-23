『カナダグース ダウンジャケット 2XS【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 08時 19分に出品され03月21日 08時 19分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグース ダウンジャケット



サイズ…メンズ2XS



カラー...ブラック



男性には少しサイズ小さいかもしれませんが、女性（156cm,48kg）でジャストサイズです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XXS以下

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カナダグース ダウンジャケット 2XS