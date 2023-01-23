『【ほぼ未使用】USA製 Golden Bear スタジャン Ben #45【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 01時 07分に出品され04月04日 01時 07分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品名称●

【ほぼ未使用】USA製 ゴールデンベア Golden Bear スタジャン Ben #45 限定 スタジアムジャケット L ブルゾン 袖革スタジャン 黒 ブラックとなります。



●商品説明●

現在もカリフォルニア工場で製造を続けるスタジャンの老舗メーカー”GOLDEN BEAR（ゴールデンベアー）”

クオリティの高さには定評があり、昔から愛用されている方も多いブランドです。



旧ゴールデンベアーの最上級モデル

1999年にリリースされた60の伝説の双子兄弟プレーヤーKen&Bobの弟モデルを彷彿とさせる

#BEN45のチェーンステッチが入った限定モデルです。



裏地は中綿入りのキルティング仕様で、保温性が高く、寒い季節でも快適に着用できます。スタジャン特有のカジュアルさと、レザーの高級感が融合した一着です。



ベーシックな♯60型でブラック x ブラック、サイズLとゴールデンサイズです。

この状態で出てくるのは非常にレアなモデルです。お探しの方はこの機会を是非お見逃しなく。



●商品詳細●

色…ブラック x ブラック

素材…

表地：ウール80％ 他：15％ ナイロン5％

裏地：アセテート100％

袖：牛革

刺繍: Golden Bear 91, Ben #45

生産国…アメリカ

サイズ…L

ゆったりサイズL～XLの方にオススメです。

平置き直線計測値



肩幅...約52cm

脇下身幅...約63cm

袖丈...約61cm

着丈...約65cm



●商品状態●

10段階中9程度。試着と1度のみ着用。ほぼ使用感の無い未使用に近い状態となります。



保管中にレザーに近くで見てわかるかわからないか程度のスレは発生していますが全く目立ちません。



特に目立つ大きな汚れ、ダメージ、使用感、色褪せ、虫喰いなどはありません。

非常に綺麗なコンディションです。



商品到着後、安心して着用いただけます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ゴールデンベア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ほぼ未使用】USA製

Golden

Bear

スタジャン

Ben

#45