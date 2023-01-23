『DESCENTE デサント 水沢ダウン マウンテニア 黒 L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 22時 13分に出品され03月23日 22時 13分に終了予定です。即決価格は33,580円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 直営店にて購入。

レディースLサイズです。

黒



一番人気のマウンテニア。

オーバーサイズまでいかない、適度なゆとりできれいなシルエットです。



11万円ほどで購入。

新品ではありませんので、神経質な方はご遠慮ください。



水沢ダウン



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: デサントオルテライン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DESCENTE デサント 水沢ダウン マウンテニア 黒 L