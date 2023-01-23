『【新品】PEARLY GATES キャディバッグ ステッカー付き セルフスタンド【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 16時 40分に出品され04月21日 16時 40分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 パーリーゲイツ

種類···キャディバッグ 白

新品、未使用

その他···セルフスタンド



レディース メンズ



特にデザイン性が高く、個性的なステッカーが目を惹きます

- 色: ホワイト

- デザイン: ステッカー付き

- ロゴ: PEARLY GATES, PG

- 素材: 合成皮革

- 特徴: サイドポケット付き 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パーリーゲイツ