『PRADA ナイロンベスト【サイズ40 M相当】【水色】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 27分に出品され03月29日 17時 27分に終了予定です。即決価格は14,150円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます♪



ご紹介させていただきますのは、

PRADAのナイロンベストです✨



淡い水色と内側の柄が素敵なお品物です✨



写真枚目、内側に一部色移りがあります。ご承知の上、ご購入お願いします。



サイズ

40

M相当

寸法 約 平置き

肩幅...48cm

身幅...46cm

着丈...55cm



素材

表

ポリエステル...90%

ポリウレタン...10%



よろしくお願いします。



購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品等

鑑定済商品(正規品)です。



#PRADA

#Buyee 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ PRADA

ナイロンベスト【サイズ40

M相当】【水色】