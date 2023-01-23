『oppo a79 5g ミステリーブラック スマートフォン スマホ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 08時 06分に出品され03月25日 08時 06分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 7/7 購入

新品未開封品 シュリンク付きです。

本日（7/8）でしたら即発送可





シリーズ:OPPO



機種名:OPPO A79 5G



カラー:ミステリーブラック



容量:128GB



購入したキャリア:Y!mobile





付属品 完品







商品詳細



■うれしい大画面と立体ステレオサウンド

気軽に音楽や動画を楽しめる大きなディスプレイとステレオスピーカー。約6.7インチの大画面と迫力サウンドが没入感を高めます。



■頼れる急速充電＆大容量バッテリー

33W SUPERVOOC（TM）フラッシュチャージ対応（※）の大容量バッテリーを搭載。出がけやコーヒータイムなど、ちょっとした時間に効率よく充電できます。

※急速充電は33W SUPERVOO（TM）と33W PPSに対応。約30分で50%まで充電できます(OPPO調べ)。充電器は別売りです。 急速充電対応充電器が必要になります。



■スリムボディに便利機能をもれなく搭載

軽やかな質感を演出したグローグリーン、エレガントなミステリーブラック。 持ちやすいスリムボディに日常的によく使う便利な機能を搭載しました。



■クリアに撮影、いろいろ便利

5,000万画素の高解像度カメラなら、写真以外にも、 たとえば書類の撮影もディテールを逃さずクリアに撮影できます 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: オッポ