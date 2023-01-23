『Soundcraft サウンドクラフト Ui24R デジタルミキサー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 16時 23分に出品され04月06日 16時 23分に終了予定です。即決価格は47,610円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Soundcraft (サウンドクラフト)ui24rの中古品です。比較的綺麗ですが、細かい状態をお気になされる方は御遠慮下さい。動作は問題ありません。



付属品は元箱と電源ケーブルのみです。

取説はネットからダウンロードして下さい。



元箱にプチプチで梱包して発送致します。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: やや傷や汚れあり