『モン族 ロングシャツ 民族衣装 チュニック ワンピース インディゴ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 01時 09分に出品され04月21日 01時 09分に終了予定です。即決価格は10,660円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モン族 ロングシャツ 民族衣装 チュニック ワンピース インディゴ



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サイズ

肩幅 74㎝

身幅 62㎝

着丈 87㎝

袖丈 52㎝



若干の誤差はご了承ください。



▪️状態は数箇所糸のほつれがありますが、着用はほとんどなく美品です。生地の雰囲気も良く長いシーズンで着用出来ます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ モン族 ロングシャツ 民族衣装 チュニック ワンピース インディゴ