『GREGORY オーバーナイトミッション 3WAYブリーフケース 26L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 16分に出品され03月29日 13時 16分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GREGORY グレゴリー カバートオーバーナイトミッション 3WAYブリーフケース 26L



1泊はもちろん2泊程度の出張にもおすすめです。メイン収納部内には、「アクティブシールド」生地が採用されたジップ仕切り収納が設けられ、仕事用のアイテムとは別に衣類やタオルなどを分けてしまうことができます。また、フロントに設けられたポケット内には、キーフックやペンホルダーなどの細かいアイテムを整理整頓できるスペースも備わっています。防水性の高い止水ファスナーを採用した背面収納部は、PCやタブレットが収納できる専用のスペースとなっています。また、PCのケーブル類をしまえるジッパー付きマルチケースが付属しており、小物やビジネスアイテムをすっきりとまとめて収納可能です。本体の背面側には、スーツケースとセットアップが可能なベルトを装備。出張時の移動もスムーズに行うことができます。



カラー ブラック



サイズ



横幅 48センチくらい



縦 34センチくらい



マチ 17センチくらい



【コンディション】



目立つ汚れはありません。

色褪せはありません。

劣化によるベタつき、匂い、剥がれはありません。

ファスナーの開閉はスムーズです。

ショルダーベルト、ミニポーチはありません。

その他使用上不具合はございません。

神経質な方はご遠慮ください。





※used品になりますのでご理解ある方でお願い致します。





1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。

値下げ交渉は金額をご提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グレゴリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ GREGORY

オーバーナイトミッション

3WAYブリーフケース

26L