『新品WTAPS 24SS ACADEMY SS NAVY Lサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 22時 25分に出品され05月11日 22時 25分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 wtaps labで購入したものになります。



ネイビー Lサイズ



新品・未使用品





カラー···ブルー



柄・デザイン···その他



肩幅···57cm

身幅···61cm

袖丈···22cm

着丈···77cm





#wtaps

#ストリート

#窪塚洋介 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品WTAPS

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