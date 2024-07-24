『⭐️未使用⭐️ サムソナイト 2way JET BIZ ビジネスバッグ ネイビー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 17時 23分に出品され03月12日 17時 23分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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(ご購入後にメッセージで頂く形でもokです)



＊こちらからの自発的な大幅値下げや，セールは当面予定しておりません。

お値下げに関しては大幅や無理なお値下げは対応できない場合がございますが、ご希望の場合はコメントにてお願いいたします^_^



【状態】

こちらの商品は【S】ランクです。



【状態に関する特記事項】

特にありません^_^



【状態ランク一覧】

Sランク:試し履き着用、もしくは使用された形跡のない大変状態の良い商品

A+ランク:数回使用の形跡が見られるが、とても状態の良い商品

Aランク:少々の使用感が見られるが、状態の良い商品

B＋ランク:目立たない汚れや小傷などが見られる商品

Bランク:使用による傷や汚れが見られる商品

Bーランク:かなり使用感が目立つ商品

Cランク:通常使用にも支障が出るレベルの商品



【ブランド】

SAMSONITE サムソナイト



【タイプ】

JET Biz ジェットビズ

ビジネスバッグ ブリーフケース

2wayバッグ ツーウェイバッグ

ショルダーバッグ ハンドバッグ

ワンショルダーバッグ 肩掛け

クロスショルダーバッグ 斜め掛け

ビジネスショルダー ナイロンバッグ

カジュアルバッグ フォーマルバッグ

メンズ レディース ユニセックス

大容量 PCケース 底鋲 ロゴ刻印

エキスパンダブル 拡張機能



【サイズ】

マチ 10.5cm

横幅 39cm

高さ 30cm

エキスパンダブル 7cm



【素材】

ナイロン × レザー



【カラー】

ネイビー × ブラック

紺 黒 BLK



【付属品】

写真に掲載されてる商品に関わる物が全てです✨

(※撮影備品除く)



基本的に発送は商品ご購入後から1～2日を想定しています。

梱包が丁寧と大変好評を頂いております。





【管理番号】

072424- 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サムソナイト

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ⭐️未使用⭐️

サムソナイト 2way JET

BIZ ビジネスバッグ ネイビー