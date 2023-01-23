『Chico オーバーダブルジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから05月05日 13時 16分に出品され05月05日 13時 16分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ネットで購入しましたが自分には似合わなかったため、ほかの方にお譲りします。

新品未使用、タグ付きです。



オンラインでは予約商品になってますがこちらではお早めにお求めいただけます！





サイズ : F(画像5枚目)

透け感：なし

厚さ：ふつう

伸縮性：なし

裏地：あり

ポケット：あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Chico

オーバーダブルジャケット