『Insta360 Flow クリエイターキット スタビライザー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 20時 56分に出品され03月17日 20時 56分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⚠️11月11日迄は7777さん専用に致します。



家で練習のため短時間使用しただけです。

私には使いこなせそうもないので 安くお譲りします。



【ブランドとモデル】

Insta360のFlowは、スマートフォン用のAI搭載スタビライザーで、クリエイター向けに設計されています。



【付属品と機能】

このクリエイターキットには、充電ケーブル、マニュアル、ストラップ、収納ケースが含まれており、持ち運びやすさと使いやすさを考慮しています。折りたたみ式のデザインで、コンパクトに収納可能です。



【色とデザイン】

グレーのシンプルな色合いで、スタイリッシュな外観を持ち、どんなシーンでも使いやすいデザインです。



- ブランド: Insta360

- モデル名: Flow

- キット内容: クリエイターキット

- 付属品: 充電ケーブル、マニュアル、ストラップ、収納ケース

- 色: グレー

- 形状: 折りたたみ式

- 機能: AI搭載スマートフォンスタビライザー

- シリコン保護カバー(グレー)



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマホアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い