『Switch Lite 本体一式 イエロー 未使用品 箱痛み【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 22時 22分に出品され03月09日 22時 22分に終了予定です。即決価格は10,490円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nintendo Switch liteイエローです。

未使用品となります。



全体的に箱痛みです。

プチプチで梱包して段ボールに入れて発送します。



すり替え等防止のため、購入後のキャンセルや返品等には対応できませんのでご了解いただける方のみご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>テレビゲーム>>>Nintendo Switch 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ニンテンドースイッチ