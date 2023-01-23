『00s NIKE ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 15分に出品され03月27日 22時 15分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・

00s NIKE down jacket リバーシブル

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【サイズ】

記載...XL

肩幅…51cm

身幅…62cm

着丈…71cm



【カラー】

グレー 黄色



【素材】

polyester



【コンディション】

ジップ破損。動作に問題無し。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

NIKE

ダウンジャケット