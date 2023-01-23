『未使用 ケイトスペード 2way ミニハンド ショルダーバッグ PXRU5303【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 00時 47分に出品され04月15日 00時 47分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【購入元】

正規店

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【ブランド】

Kate spade



【品名】

シダーストリート ミニメイズ



【型番】

024-282571

PXRU5303



【カラー】

薄いピンク



【素材】

サフィアーノレザー



【サイズ】



持ち手 約28cm



横 約17.5cm



高さ 約15cm



奥行き 約7.5cm



ショルダー約120cm(調節不可、取り外し不可)



※多少の誤差はご了承下さい。



【仕様】



外ポケットなし



内ポケットオープンポケット×1



ファスナー開閉



【状態】

タグ付きの未使用品となります。



【配送】

ご入金いただいてから1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で土日祝は発送出来ない場合がございますのでご了承ください。



※注意事項



※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

・多少の値引き交渉をお受けいたします。(大幅な値下げ交渉はご遠慮下さい)

・トラブル防止のため神経質に状態を気にされる方はご購入をご遠慮下さい。（中古品の為経年による痛みやダメージ等ある場合がございます）



カラー···ピンク



管理番号

A13 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用

ケイトスペード

2way

ミニハンド

ショルダーバッグ

PXRU5303