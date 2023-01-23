『Logicool G915 TKL US【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 34分に出品され03月30日 08時 34分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2022 年に$190で新品購入(米Amazonで個人輸入)した、G913 TKL のUS配列版です。

2年ほど使用した後、箱にしまって保管していました。

引越しによる身辺整理のため出品します。



不具合等ありませんが、D 周辺のキーキャップが一部禿げているなど、美品ではありません。

ご理解いただける方のみご購入を検討ください。

箱あり

付属品すべてあり



接続形式···有線/ワイヤレス(Bluetooth)

キースイッチ···メカニカル

キーボード配列···英語

シリーズ名···G

キーボード/サイズ···テンキーレス

キーボード/タイプ···メカニカル

機能···専用メディアコントロール

接続方法···Bluetooth + Logi Bolt USBレシーバー

特徴···バックライト付きキー,メディアキー



モデル名···G915 TKl



その他···ゲーミングキーボード

スイッチ...クリッキー

機能...Bluetooth Connection 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ロジクール