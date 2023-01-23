『ホワイツブーツ バウンティハンター クロムエクセル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 14時 19分に出品され03月23日 14時 19分に終了予定です。即決価格は35,699円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ホワイツブーツ バウンティハンター クロムエクセル

サイズ7 1/2Dです！



2年前に新品で購入

購入時価格:¥82800

あまり着用回数なかった為

大きな傷や汚れはありません。



中古品、自宅保管をご理解いただける方

いらっしゃいましたら

ぜひ宜しくお願いいたします☺︎



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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: ホワイツブーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ホワイツブーツ バウンティハンター クロムエクセル