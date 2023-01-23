『【極美品】NuPhy Air75 v2 Cowberry軸 付属品完備【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 34分に出品され03月15日 23時 34分に終了予定です。即決価格は10,950円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 動作確認済、NuPhy製Air75 v2 Cowberry軸 Basalt Blackです。

使用感がとても少なく綺麗です。

付属品、箱、袋など全てあります。

追加キーキャップの箱、クイックガイド、ステッカー、Q&Aの袋が未開封です。

キーボード裏面ロゴ部分の保護シールに少し傷があります。



付属品

1 × Air75 v2

1 x USB-C - USB-A ケーブル (1.5 m)

1 x 2.4G レシーバー

7 x 追加キーキャップ

4 x 追加スイッチ

1 x キーキャップ/スイッチプラー

1 x ステッカーセット

1 x クイックガイド/ポスター

1 × Q&A



動作確認状況

下記サイトにおいて各キーの動作確認をしました。

https://www.onlinemictest.com/ja/keyboard-test/

キー入力OK

有線接続OK

2.4G接続OK

Bluetooth接続OK

LEDライティングOK



中古にはなりますがとても綺麗で、目立つ傷などはないかと思います(目視によるものなので見落としはご容赦ください)。

キーキャップを外し清掃しました。

写真を見て判断をお願いします。



追加してほしい箇所の写真、チェックしてほしい箇所、質問などありましたらお気軽にコメントよろしくお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ニューファイ