『【初版】大友克洋 KABA アートワーク 1971-1989【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 18時 23分に出品され03月30日 18時 23分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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