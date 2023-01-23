『【初版】大友克洋 KABA アートワーク 1971-1989【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 18時 23分に出品され03月30日 18時 23分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 講談社 大友克洋 画集 KABA



ОТОМО KATSUHIRO ARTWORK KABA

1971-1989 ILLUSTRATION COLLECTION



初版

透明カバー付き



扉付き本棚にて保管

当方、非喫煙者

古い本なので、黄ばみが発生しているかもしれません。



「KABA2」も出品しており、まとめ買い対応もしております。



【著者について】

大友克洋は、日本の著名な漫画家であり、アニメーション監督です。彼の作品は、独特のスタイルと深いテーマ性で知られています。



【作品の特徴】

本書『KABA』は、1971年から1989年にかけての大友克洋のアートワークを集めたイラスト集です。ヒポポタマスをモチーフにしたユニークなイラストが特徴です。



【出版情報】

講談社から出版されており、定価は6500円（税別）です。ISBNは978-4-06-309601-0で、アートやデザインに興味がある方にとって貴重な一冊です。



- 著者: 大友克洋

- タイトル: KABA

- 出版社: 講談社

- ISBN: 978-4-06-309601-0



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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アート・デザイン・音楽 タグ 【初版】大友克洋

KABA

アートワーク

1971-1989