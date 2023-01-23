『tasaki あこやパール ネックレス シルバー【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 19時 53分に出品され03月06日 19時 53分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 材質···SV925



装飾···パール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: タサキ

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ tasaki

あこやパール ネックレス シルバー