『tasaki あこやパール ネックレス シルバー【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 19時 53分に出品され03月06日 19時 53分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|タサキ
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¥ 45908
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¥ 3900000
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¥ 9944
エルメス★ロデオMM★D刻印/セザム/ヴェールクリケ/クレ
¥ 28050
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Pt900 ダイヤ ペンダントトップ 0.265ct 四本爪 一粒ダイヤ
¥ 10200
マーベラス♡12号【ココシュニック】K10 チェーンリング☆アガット 好きも
¥ 9360
CHANEL リボンピアス 【片耳】
¥ 13000
old Tiffany open heart silver925necklace
¥ 10400
Petitreve ダイヤ0.04ct付き K18WGピアス
¥ 12250
最終※ 保証書付 ポンテヴェキオ18KPG パピヨン ダイヤモンド ブレスレット
¥ 13650
ブシュロン セルパンボエム エクストラスモール ペンダント
¥ 163800
落札価格7020円
71 入札履歴
終了
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