『まとめ 財布 ルイヴィトン ミニアマゾン ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 06時 33分に出品され03月08日 06時 33分に終了予定です。即決価格は14,820円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム



Louis Vuitton ルイ•ヴィトン ミニアマゾン モノグラム 総柄 ショルダーバッグ バック 肩掛け可能 クロスボディ 斜め掛け PVC レザー ヌメ革 通勤 通学 M45238



【ブランド】ルイヴィトン

【ライン】モノグラム

【商品名】ミニアマゾン

【型番】 M45238

【シリアル】画像14枚目

【素材】トアル地

【仕様】外側：ファスナー付ポケット×1

内側：オープンポケット×1

【付属品】なし

#ルイヴィトンのバッグ【おー】

#バッグすべて【おー】

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○サイズ

タテ18cm

ヨコ12cm

マチ9cm

ショルダー調整可能



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

ショルダー付け根補修痕あります

詳しくは、写真にてご確認ください。



また、気になる点はコメントにて

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＊お使いのPCや携帯によって、または

ライトの反射で色味が変わって見えることがございます。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





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※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



※ コンパクトにたたんでの発送となります。圧縮し梱包する予定です。たたみシワなど気になる方は購入をお控え下さい。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

等にて購入した鑑定済みの商品です



即購入歓迎⭕️

無言購入歓迎⭕️購入時の連絡、あいさつ等は不要です



カラー···ブラウン



ルイヴィトン/柄···モノグラム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ まとめ 財布 ルイヴィトン ミニアマゾン ショルダーバッグ