『ÉPINE トートバッグ ピンク レザー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 18時 00分に出品され03月09日 18時 00分に終了予定です。即決価格は12,222円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用未開封品です。

服の系統が変わったため出品します。





《detail》

大人気のÉPINE PARISロゴ刺繍入りブックトート2024SSバージョン♡

フェイクレザー生地を使用し、より高級感がupしました♪レザーですが重さはなく使い勝手◎

また、初のショルダーストラップがついた2wayタイプとなっております♡（取り外し可能）

芯が入っており型崩れしにくいしっかりしたお作りのブックトートbagとなっております❤︎

大容量が収納可能で、A4サイズも余裕で収納できます♪

シンプルで、コーディネートしやすいitemなので、お出かけにはもちろん、お仕事や学校、マザーズbagとしてなどデイリー使いにもおすすめです♡

内ポケット有





size

縦31㎝

横38.5㎝

マチ16.5㎝



素材

pink

表地ポリウレタン100％

裏地ナイロン100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エピヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ÉPINE

トートバッグ

ピンク

レザー