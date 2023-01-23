『新品 JBL 完全ワイヤレスイヤホン ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 03時 38分に出品され04月05日 03時 38分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品

JBL

完全ワイヤレスイヤホン

JBL Tune Flex Ghost Edition

ブラック

JBLTFLEXGBLK



技適マーク認証済み商品。

軽い装着感の「オープン型」と、遮音性が高い「密閉型」を選べる2ウェイ仕様

水のような高い透明感が目を引くメカニカルなスケルトンデザイン採用

JBLが誇るサウンドテクノロジーをアプリで気分に合わせてパーソナライズ

アンビエントアウェア&トークスルー機能搭載

最大32時間の長時間再生と急速充電に対応

イヤーチップを付け替えることで、耳の入口に引っ掛けて装着する「オープン型」と、イヤホン本体を耳の奥に入れ込んで使用する「密閉型」から好みに合わせて使い分けることができる2ウェイ仕様の完全ワイヤレスイヤホンです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジェイビーエル