『GUCCI ハンドバッグ フォーマル レザー 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 41分に出品され03月22日 15時 41分に終了予定です。即決価格は12,610円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

GUCCI グッチ



【商品詳細】

・ターンホック

・保存袋付き

・000 110 0907



【素材】

レザー



【状態】

表面にスレ、褪せあり。金具に褪せ

写真12、13のフチ部分に切れ

商品状態は写真にてご確認いただきますようよろしくお願いいたします。

気になる箇所は追加で写真もアップしますのでお知らせ下さいませ^_^

素人検品のため見落とし等あるかと思いますので、

神経質な方はご遠慮ください。



【カラー】

ブラック 黒



【サイズ】

横幅：約21〜22cm

縦幅：約17.5cm

マチ：約9.5cm

＊平置きでの実測寸法となりますので若干の誤差がございます、ご了承願います。



【購入先】

・ブランド正規店

・AACD日本流通自主管理協会

・ATF全国質やブランド品協会認定の古物市場

※万が一偽物の場合は全額返金致します。



【配送】

簡易包装にて発送いたします。

仕事の都合上、発送が遅れる際は予めメッセージにてご連絡いたしますのでご了承の程よろしくお願いいたします。



よろしくお願いいたします



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グッチ 柄/詳細···レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

ハンドバッグ

フォーマル

レザー

黒