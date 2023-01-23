『未使用 orslow オアスロウ パフ puff中綿コーチジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 04時 41分に出品され04月29日 04時 41分に終了予定です。即決価格は17,595円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ １(S)

色 カーキ系

使用回数 未使用



【商品について】

新品購入してからクローゼットに保管しておりましたので、一度も着ておりません。

シワっぽく硬めのしっかりした生地になります。シワ等はもともとの加工によるものです。



※未使用ではございますが値札などのタグは処分しております。



【包装と発送について】

メルカリ便の宅急便での発送になります。

ビニール袋で包装後にダンボールで梱包致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用 orslow

オアスロウ パフ puff中綿コーチジャケット