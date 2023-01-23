『TOKYO 100 by Larry Clark 4枚set supreme【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 03時 59分に出品され03月18日 03時 59分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2016年に東京で開催されたラリー・クラークの展覧会で購入したオリジナル・プリントです。4枚セットになります。プリントのサイズは10x15.1cmで、プリント裏にスタンプのサインが入っています。購入後、大切に保管していましたが、元々の細かい傷などがあります。また、プリントの他に、購入したギャラリーの封筒もお付けします。



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