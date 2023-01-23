『Panasonic ヘアドライヤー EH-NA9G ピンク【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 04時 41分に出品され03月17日 04時 41分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高機能スカルプモード】

スカルプモードを搭載しており、頭皮を優しくケアしながら乾かすことができます。髪の健康を考えた設計です。



【多彩な風量設定】

冷風と温風の切り替えが可能で、使用シーンに応じて最適な風量を選べます。スタイリングに便利です。



【コンパクトデザイン】

持ち運びに便利なコンパクトなデザインで、旅行や外出時にも最適です。



- ブランド: Panasonic

- 色: ピンク

- 機能: スカルプモード

- モード: 冷風, 温風

- 電源コード: あり

- 型番: EH-NA9G

- 付属品: なし



ご覧いただきありがとうございます。

約1年程使用しておりましたが、新しいものを買った為出品いたします。

美品とはなっておりますが、中古品に変わりはございませんので

ご理解のある方のみご検討をよろしくお願いいたします！ 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック